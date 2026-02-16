Sénégal: Formation en mécanique - 11 moteurs complets de véhicules réceptionnés à Diamniadio

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique (Mefpt), Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a procédé, ce vendredi, à la réception de l'important don didactique offert par la Cfao Mobility au Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés (Csfp-Mem). Selon lui, ces outils performants visent à garantir une formation ancrée dans la pratique en phase avec les exigences du marché.

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique (Mefpt), Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a réceptionné, hier, vendredi 13 février, un don didactique de la Cfao Mobility au Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés (Csfp-Mem). « Former un jeune sans lui donner accès à des équipements modernes et conformes aux réalités technologiques actuelles, c'est limiter ses chances d'insertion », a-t-il déclaré se réjouissant de cette dotation.

Selon lui, ces outils vont enrichir considérablement le dispositif pédagogique du centre. Il a tenu à saluer le choix stratégique de ce partenaire privé d'investir durablement dans le relèvement des plateaux techniques.

Aux yeux de M. Sarré, la qualité de la formation dépend directement de celle des équipements mis à la disposition des apprenants. Cette dynamique structurée d'accompagnement et d'équipement des centres de formation professionnelle est bien appréhendée par la tutelle dans la mesure où elle épouse les contours de la vision stratégique « Sénégal 2050 », notamment à travers le renforcement de son axe 2 : le capital humain de qualité.

Dans la collaboration entre l'État et le secteur privé, le ministre de la Formation professionnelle a souligné que le rôle de l'entreprise ne devrait pas simplement se limiter à bénéficier du système de formation. Il souhaite qu'elle en soit une actrice stratégique à l'image du donateur.

Selon lui, l'emploi des jeunes ne peut être uniquement une responsabilité publique. Il se construit dans un écosystème où formation et entreprises avancent main dans la main. Amadou Moustapha Ndieck Sarré a assuré que le gouvernement restera pleinement engagé pour moderniser des centres, renforcer les plateaux techniques et multiplier les partenariats stratégiques afin que chaque jeune formé puisse accéder à un emploi décent et durable.