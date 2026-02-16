Sénégal: 134 kilos de chanvre indien saisis à Ndiouck Fissel

Dans la nuit du 12 au 13 février 2026, l'unité de Mbour de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) a saisi 134,4 kilogrammes de chanvre indien dans le village de Ndiouck Fissel. Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Police nationale du Sénégal, « Cette saisie fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant le débarquement d'une importante cargaison de chanvre indien destinée à approvisionner le secteur de Thiadiaye.

Après avoir constaté que la marchandise avait déjà été déplacée du point de débarquement initial, les enquêteurs ont entrepris un travail de pistage minutieux ». Et la note de poursuivre : « En suivant les traces de pneus d'une charrette suspecte sur plusieurs kilomètres, les agents ont été conduits jusqu'à un enclos situé dans le village de Ndiouck Fissel. Sur place, ils ont surpris trois individus : les deux convoyeurs identifiés au débarcadère et un complice qui les attendait ».

Par la suite, une fouille a permis de découvrir cinq colis de chanvre indien d'un poids total de 134,4 kilos. La drogue était cachée sous un amas de fourrage (épis de mil). « Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit pour identifier les autres ramifications de ce réseau de trafic ».