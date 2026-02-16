Sénégal: Franc vs Tapha Tine ce dimanche - Le premier grand rendez-vous de la saison

Ce dimanche 15 février 2026, l'Arène nationale de Pikine vibrera au rythme d'un choc explosif entre Tapha Tine (Baol Mbollo) et Franc (Jambaar Wrestling Academy). Une confrontation de haut vol qui promet des étincelles.

La saison 2025-2026 a certes démarré depuis novembre, mais elle tient enfin sa première affiche phare. Sous la houlette du promoteur Mansour Bâ, Jambaar Productions met sur pied un duel qui pourrait redistribuer les cartes au sommet de l'arène. D'un côté, Tapha Tine, leader charismatique de Baol Mbollo, n'a plus droit à l'erreur, battu lors de sa dernière sortie par Balla Gaye 2, le 21 juillet 2024.

Le « Géant du Baol » doit impérativement s'imposer pour se relancer dans la course aux ultimes cimes de ce sport. En face, Franc, « Ndiago'Or », avance avec sérénité et détermination. Toujours invaincu, le pensionnaire de Jambaar Wrestling rêve de franchir un nouveau cap et de confirmer son statut de valeur montante incontournable.

Franc, l'ambition d'un invincible

Le 23 décembre 2013 marque le point de départ d'une ascension fulgurante. Ce soir-là, lors d'un gala organisé par Prince de Pabc Events, Franc remporte son tout premier combat en lutte avec frappe face à Guèdj Mamboulane. Le déclic est lancé. Entre 2015 et 2020, sa progression prend des allures de raz-de-marée. Diarra 2, Reumz, Serigne Ndiaye 2, Thiatou Yoff, Ndiaga Doolé, Mbaye Tine 2, Nguer, Bébé Saloum... Tous tombent face à la détermination de « Ndiago'Or ».

Combat après combat, Franc façonne son statut de phénomène. Le 19 juin 2021, son duel contre Tyson 2 confirme son entrée dans le cercle des grands. Un an plus tard, face à Sokh, il change définitivement de dimension. Ce soir-là, lorsqu'il terrasse son adversaire, une certitude traverse les gradins : un champion est né pour durer. La confirmation arrive le 1er mai 2024 avec une victoire contre Bombardier.

Ce succès l'installe dans la cour des Vip et lui ouvre les portes des sommets. Dans la foulée, Franc efface Ama Baldé (16 février 2025), puis son aîné Eumeu Sène (3 août 2025), consolidant un peu plus son règne. Aujourd'hui, il affiche un bilan impressionnant : quinze combats, quinze victoires. Face à Tapha Tine, demain, il devra mobiliser toute sa puissance et son intelligence tactique pour préserver son invincibilité.

Tapha Tine, le défi ultime

L'histoire de Tapha Tine démarre en 2005. Dès ses premiers pas dans l'arène, le « Géant » du Baol impose sa loi : Malaw Séras (9 janvier 2005), Sa Cadior 2 (5 juin 2005), Talla Gaïndé (5 février 2006), El Hadji Diouf (18 juin 2006) ... Les victoires s'enchaînent et son nom commence à résonner. Ses performances tapent dans l'œil de Gaston Mbengue qui l'intègre à la première édition du Championnat de lutte avec frappe (Claf).

Mais le tournoi lui rappelle la dure loi du haut niveau : défaites face à Issa Pouye (10 décembre 2006), puis contre Lac de Guiers 2 (28 janvier 2007). Touché, mais pas coulé, il sauve l'honneur en dominant Yékini Jr (29 juillet 2007). Un bilan contrasté, mais formateur. La suite confirme son statut de terreur des arènes. Il s'offre Abdou Diouf (24 mai 2009), fait chuter Thièck (6 mars 2010), corrige Elton (30 juillet 2011) et marque les esprits contre Bombardier (24 juin 2012).

Tapha Tine s'installe alors parmi les poids lourds incontournables. Cependant, sa défaite face à Balla Gaye 2, le 21 juillet 2024, relance les débats. Depuis, le « Géant » affiche clairement ses ambitions en haute altitude : affronter Modou Lô et décrocher la couronne de « Roi » des arènes pour parachever sa carrière. Mais avant de rêver du trône, un obstacle se dresse : Franc. Ce 15 février, Tapha Tine joue gros. Il devra surclasser l'invincible « Ndiago'Or ».