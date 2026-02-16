Sénégal: Habib Beye à Marseille, bonne ou mauvaise idée ?

Habib Beye à Marseille, bonne ou mauvaise idée ? Près de 19 ans après avoir quitté le Vieux-Port en tant que joueur, l'ancien international sénégalais s'apprête à faire son retour, comme entraîneur. Le technicien arrive dans un contexte délicat...

Le retour se précise. D'après plusieurs médias dont beIN Sports, Canal+ et Foot Mercato, Habib Beye devrait être le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Remercié par Rennes le lundi 9 février 2026, il prendra la suite de Roberto De Zerbi, qui a quitté le banc olympien le 10 février. Le technicien sénégalais s'apprête donc à hériter de l'un des cadors de la Ligue 1, avec des objectifs XXL : terminer sur le podium du championnat et gagner la Coupe de France.

Habib Beye a les armes

En signant à l'Olympique de Marseille, Habib Beye réaliserait un rêve qui l'anime depuis plusieurs années. Il l'a clamé haut et fort sur les plateaux de Canal+, dans les studios de RFI, mais aussi dans plusieurs interviews. Rien que pour cette satisfaction, l'idée serait tentante. Toutefois, les enjeux sportifs sont tout aussi importants. En effet, Marseille est actuellement 4e de Ligue 1, à 2 points de Lyon, 3e, qui affronte Nice ce dimanche.

S'asseoir sur le banc olympien pourrait permettre à coach Beye d'avoir une visibilité exceptionnelle, dans un football européen où les techniciens africains sont souvent soit dans les divisions inférieures, soit toujours choisis comme adjoints. Lui qui a toujours clamé l'importance de la contribution africaine dans le football mondial, coacher l'Olympique de Marseille pourrait lui permettre de prouver sa valeur et de performer au plus haut niveau. Même si le contexte marseillais parfois compliqué, est très énergivore.

Et avec une équipe marseillaise composée de plusieurs joueurs phares comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, l'objectif de remporter la Coupe de France à l'issue de la saison (les Phocéens affronteront Toulouse en 1/4) est tout aussi excitant, lui qui a perdu deux finales dans la compétition en tant que joueur de l'OM.

Un des meilleurs coachs rennais

Comme souvent, quand on parle d'entraîneur africain en Europe, la question de la légitimité vient se poser dans plusieurs médias. Même en 2026, il y a encore certains biais qui accompagnent les techniciens africains. Or, Habib Beye a déjà prouvé sa valeur. D'abord en offrant le titre de National au Red Star, ensuite en permettant à Rennes de se maintenir à l'issue de la saison 2024-2025 (12e de Ligue 1) alors que les Bretons étaient 16es à sa prise de fonction. Par ailleurs, lors de son limogeage, Rennes était 6e du championnat.

Et si on analyse les faits au plan statistique, Habib Beye est le 4e entraîneur rennais le plus performant au 21e siècle en termes de points par match, pour les coachs ayant dirigé au moins 30 matchs. Le Sénégalais affiche une moyenne de 1,53 point par rencontre (36 matchs pour 16 victoires, 7 nuls et 12 défaites).

Seuls Bruno Genesio (1,68 ppm en 99 matchs), Guy Lacombe (1,64 ppm, 2008-2009) et Julien Stéphan (1,6 ppm, 2019-2021) font mieux. Tandis qu'avec 44,4 % de victoires avec Rennes, il est le 2e entraîneur rennais le plus performant, juste derrière Bruno Genesio (49,5 % de victoires).

Donc, Habib Beye aurait une opportunité en or de signer à l'Olympique de Marseille. D'abord pour réaliser un rêve, montrer sa valeur et démontrer que les techniciens africains ont aussi leur mot à dire.