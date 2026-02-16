Sénégal: Décès d'Abdoulaye Ba - Le FRAPP demande de la transparence

Ce samedi 14 février 2025, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar Ibrahima Ndoye a évoqué le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba lors des manifestations à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué, il assure que pour l'instant rien ne corrobore l'existence de violences physiques. Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a réagi dans une déclaration publique.

« Le FRAPP tient d'abord à faire un point sur la situation des personnes arrêtées ces derniers jours et demande leur libération sans condition. La manière dont certaines arrestations de délégués ont été effectuées et les interrogatoires menés révèle clairement une stratégie de dissimulation.

Toute l'opinion publique a pu constater, à travers les vidéos et témoignages des étudiants, les violences exercées par les forces de l'ordre », signale d'abord le mouvement via un communiqué, avant d'émettre une réserve : « Il est particulièrement douteux que l'enquête ait été confiée à la DIC, un corps de la police nationale. Pour plus de transparence, l'enquête aurait dû être conduite par la Gendarmerie nationale ».

« Concernant les circonstances du décès, nous avons tous pu consulter sur les réseaux sociaux le Certificat Médical de la Cause de Décès N°A181/2026, signé par un médecin légiste avec cachet officiel (réquisition MT N°1346/CPE), établissant les conditions exactes de la mort d'Abdoulaye Ba. Ainsi, affirmer dans un communiqué que les circonstances du décès relèveraient d'une rumeur revient à accuser le médecin légiste de trahir son serment professionnel et de manquer à sa responsabilité.

Le FRAPP rappelle qu'il est nécessaire de se départir de toute idée de co-responsabilité entre les étudiants et les forces de l'ordre dans cette affaire. Par ailleurs, nous avons tous vu des policiers détruire des biens appartenant à autrui, ce qui constitue une infraction à part entière, et pour laquelle des arrestations immédiates auraient dû être effectuées. Le FRAPP demande au procureur de publier un certificat médical clair et officiel démontrant qu'Abdoulaye Ba n'a pas été violenté », peut-on ensuite lire dans la note.