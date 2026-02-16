Afrique: Les dirigeants africains concluent le Sommet de l'UA à Addis-Abeba par un appel unifié à la paix et à la sécurité

Addis-Abeba — La 39e Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) s'est conclue cet après-midi par un vibrant appel à la paix, à la sécurité et à l'unité continentale.

Les dirigeants ont mis l'accent sur les priorités stratégiques, soulignant la responsabilité partagée de l'Afrique pour résoudre les conflits, promouvoir le développement et renforcer la gouvernance continentale.

Sous le thème de l'UA pour 2026, « Garantir un accès durable à l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », les chefs d'État africains ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement à long terme et de l'intégration régionale.

Ce sommet a réuni des dirigeants africains, des ministres des Affaires étrangères, des diplomates et des chefs d'institutions continentales, ainsi que des représentants d'organisations internationales, dont António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.

Lors d'une conférence de presse conjointe, le président burundais Évariste Ndayishimiye, récemment élu président de l'Union africaine pour 2026, et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ont souligné que le sommet était axé sur la paix, la sécurité et les enjeux continentaux majeurs.

M. Youssouf a indiqué aux journalistes que les discussions avaient porté sur les réformes au sein de l'Union africaine, l'engagement de l'Afrique auprès du G20 et un examen approfondi des rapports des comités de l'Assemblée de l'UA, notamment sur des initiatives telles que l'Agenda 2063, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la coopération de voisinage.

Le sommet a également abordé la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant à l'attribution à l'Afrique de deux sièges permanents avec droit de veto et de cinq sièges non permanents, reflétant ainsi l'influence croissante du continent sur la scène internationale.

Près de quinze événements parallèles ont été organisés, dont un forum d'affaires novateur visant à mobiliser le soutien du secteur privé en faveur des programmes de développement africains. Youssouf a souligné l'importance de la collaboration avec le monde des affaires pour relever les défis de financement des initiatives continentales.

La santé est apparue comme une autre priorité, les dirigeants discutant des stratégies pour renforcer les systèmes de santé africains. Le CDC Afrique a été salué pour son rôle essentiel dans la coordination des initiatives de santé publique à travers le continent.

Plus important encore, le sommet a réaffirmé une position de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Le président Youssouf a souligné la détermination de l'UA à « faire taire les armes », insistant sur le fait que la paix et la stabilité sont des conditions préalables à l'intégration et au développement durable.

« La conférence a souligné l'urgence de la paix et de la stabilité. Faire taire les armes est essentiel pour créer les conditions de la croissance et de l'unité en Afrique », a déclaré Youssouf.