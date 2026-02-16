Soudan: Des Soudanais en Europe protestent contre le silence de la communauté internationale face aux violations de la milice rebelle

Des Soudanais résidant dans des pays européens ont organisé une manifestation à Marseille, en France, à l'occasion de 1000 jours du début de la guerre au Soudan, et pour protester contre le silence de la communauté internationale face aux pratiques et aux violations de la milice rebelle de soutien rapide à l'encontre des citoyens.

M. Mohamed Ibrahim, représentant du groupe des jeunes Soudanais de la diaspora, a déclaré aujourd'hui à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que pendant les mille jours qui se sont écoulés depuis le début de la guerre, la communauté internationale a réagi par un silence suspect, dénonçant la manière dont la communauté internationale et ses institutions réagissent et leur indifférence face à la souffrance des Soudanais.

Les groupes participants ont brandi des slogans appelant à classer le soutien rapide comme organisation terroriste et à le punir pour tous les crimes qu'il a commis, qui constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, soulignant l'importance pour la communauté internationale de réagir de manière positive à la souffrance du Soudan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont dénoncé certaines interventions négatives de certains pays et le fait qu'ils ferment les yeux devant l'envoi de mercenaires et d'armes meurtrières pour tuer les Soudanais. Ils ont également exprimé leur mécontentement face au silence des organisations juridiques et humanitaires dans le monde, à la tête desquelles la Cour pénale internationale, sur ces crimes par la milice rebelle.