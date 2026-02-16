Soudan: Le Premier Ministre - Les Forces Armées remplissent leur devoir constitutionnel en défendant la souveraineté, l'unité et la sécurité du pays

15 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Professeur Kamil Idris, a expliqué lors d'un débat sur le Soudan à la Conférence de Munich sur la sécurité, samedi soir, que la guerre imposée sur le Soudan est lancée par une milice et des mercenaires étrangers largement soutenus de l'extérieur, et qu'il s'agit d'une guerre qui vise à tuer, torturer et violer les citoyens et à détruire les infrastructures et les institutions nationales.

Les forces armées ont riposté à ce complot et cette menace existentielle avec un courage et une bravoure exceptionnels, partant de leurs devoirs constitutionnels et de leurs missions nationales de protection du pays et de défense de sa souveraineté et de la sécurité des citoyens. Elles ont remporté des victoires et nettoyé de vastes parties du pays.

Son Excellence a qualifié l'initiative de paix au Soudan d'expression du consensus et de la volonté nationale des Soudanais, et de proposition intégrale pour instaurer la paix et la stabilité et mettre définitivement fin à la guerre.

