Congo-Kinshasa: Ituri Vipaji Awards - Des jeunes récompensés dans plusieurs domaines de la vie

15 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De nombreux jeunes de l'Ituri ont reçu, samedi 14 février à Bunia, des récompenses en guise d'encouragement pour leurs efforts visant à mieux promouvoir l'image de cette province.

Parmi les personnes primées figurent des humoristes, des artistes musiciens, des journalistes, des créateurs de contenus sur TikTok, des opérateurs culturels et des entrepreneurs.

Cette remise de prix a eu lieu dans le cadre de la deuxième édition des Ituri Vipaji Awards, marquant la volonté de mettre en avant une autre image de la province : celle de la créativité, du talent et de l'espoir.

Le secrétaire exécutif du Collectif de journalistes culturels de l'Ituri, Vérité Jonson, a expliqué le sens de cette initiative :

« Nous devons garder l'espoir que l'Ituri de demain sera une province de paix et de cohésion sociale. Tous les artistes, toutes les cultures se retrouvent autour d'une même table pour parler un langage commun, parce que l'intérêt de l'Ituri, c'est la paix et le développement. Il est très important que nous soyons unis pour ce genre d'occasions, et pas seulement pour pleurer les morts ou les décapités. Quand nous voyons sur les réseaux sociaux des personnes égorgées ou démembrées, cela fait mal».

De son côté, la conseillère du gouverneur de l'Ituri chargée de la jeunesse a exhorté la population à s'engager pour la paix et la cohésion sociale.

Une centaine d'invités, dont certains venus des territoires d'Aru et de Mahagi, ont pris part à cette deuxième édition des Ituri Vipaji Awards, réaffirmant ainsi la volonté de promouvoir une image positive de la province : celle du talent, de la créativité et de l'espoir.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

