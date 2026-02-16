Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Le DCMP passe de la 6e à la dernière place après la perte de 24 points

La Commission de gestion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a retranché, samedi 14 février, 24 points au Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa, en exécution d'une instruction de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

L'organe faitier du football congolais a ainsi appliqué une sanction disciplinaire imposée par la Fédération internationale de football association (FIFA) à l'encontre du club kinois.

A la suite de cette décision, les Immaculés, qui occupaient la 6e place avec 26 points, se retrouvent désormais derniers du classement provisoire du groupe B, avec seulement 2 unités.

La FIFA a demandé à la FECOFA de sommer le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de s'acquitter de ses dettes, estimées à 630 824 USD, dans un délai d'un mois, sous peine de relégation.

Selon la correspondance de l'instance faîtière du football mondial, les Vert et Blanc de la capitale doivent :

367 925,65 USD à l'entraîneur italien Andrea Agostinelli

100 165,26 USD au coach italien Emanuele Bottoni

55 944,52 USD au préparateur physique Matteo Basile

94 790 USD au technicien congolais Otis Ngoma

12 000 USD au joueur ghanéen Emmanuel Attanyamaa Asante

Par ailleurs, les Tupamaros sont interdits de recrutement tant que l'ensemble de ces dettes n'aura pas été réglé.