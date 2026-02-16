Soudan: Premier Ministre rencontre ministre des AE de La république fédérale d'Allemagne

Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris a rencontré aujourd'hui le Ministre des Affaires Étrangères de la République Fédérale d'Allemagne, M. Johann Wadephul , dans le cadre de la série de rencontres qu'il tient lors de sa participation à la Conférence de Munich sur la Sécurité.

Son Excellence a exprimé son appréciation pour les contributions de l'Allemagne dans le domaine de l'action humanitaire à travers les agences et programmes des Nations Unies.

Le Premier Ministre a passé en revue les développements au Soudan et l'initiative de paix qui reflète l'engagement du gouvernement et sa volonté d'atteindre une paix juste et durable, mettant fin à la guerre, rétablissant les droits des citoyens, réalisant la réconciliation et établissant les conditions pour des élections libres et équitables.

De son côté, le Ministre des Affaires Étrangères d'Allemagne a confirmé l'intérêt de son pays pour la situation au Soudan et son engagement à contribuer à mettre fin à la guerre et à établir la paix.

Les deux parties ont également exprimé leur aspiration à revenir aux relations prospères entre les deux pays et leurs peuples.