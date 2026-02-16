Soudan: Premier Ministre rencontre ministre des AE de La république fédérale d'Allemagne

15 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris a rencontré aujourd'hui le Ministre des Affaires Étrangères de la République Fédérale d'Allemagne, M. Johann Wadephul , dans le cadre de la série de rencontres qu'il tient lors de sa participation à la Conférence de Munich sur la Sécurité.

Son Excellence a exprimé son appréciation pour les contributions de l'Allemagne dans le domaine de l'action humanitaire à travers les agences et programmes des Nations Unies.

Le Premier Ministre a passé en revue les développements au Soudan et l'initiative de paix qui reflète l'engagement du gouvernement et sa volonté d'atteindre une paix juste et durable, mettant fin à la guerre, rétablissant les droits des citoyens, réalisant la réconciliation et établissant les conditions pour des élections libres et équitables.

De son côté, le Ministre des Affaires Étrangères d'Allemagne a confirmé l'intérêt de son pays pour la situation au Soudan et son engagement à contribuer à mettre fin à la guerre et à établir la paix.

Les deux parties ont également exprimé leur aspiration à revenir aux relations prospères entre les deux pays et leurs peuples.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.