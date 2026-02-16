Soudan: Le Premier ministre rencontre le ministre des AE norvégien

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré, en marge des travaux de la Conférence de Munich sur la sécurité, le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, M. Espen Barth Eide

Le Premier ministre a exprimé l'appréciation du Soudan pour l'intérêt porté par le Royaume de Norvège aux évolutions en cours au Soudan et pour ses efforts visant à contribuer à la réalisation de la paix et à la fin de la guerre.

De son côté, le ministre norvégien des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien de son pays à l'unité du Soudan ainsi qu'à la réalisation de la paix et de la stabilité.