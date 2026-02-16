Congo-Kinshasa: CAF-C2 - Maniema Union se qualifie pour la première fois en quarts de finale

L'AS Maniema Union de Kindu s'est qualifiée, ce dimanche 15 février, en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, après sa victoire face à Nairobi United du Kenya sur le score de 3 buts à 0.

Cette rencontre disputée au stade TP. Mazembe de Lubumbashi comptait pour la 6ème et dernière journée de cette compétition interclub de la CAF.

Une victoire importante qui qualifie les poulains de l'entraineur Papy Kimoto pour la première fois de leur histoire à cette étape de compétition.

L'attaquant international congolais Benny Namboka s'est illustré en inscrivant un doublé (5è et 29è minutes) sur les passes de Obed Mbala Tshitan et Clément Pitroipa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 3è et dernier but des verts et noirs du Kindu était l'oeuvre de James Mbomba Kinda à la 44è minute sur la passe décisive de Abedi Bokomboli, 3-0, score à la pause et au terme du jeu.

Avec cette large avance à la pause, le club congolais avait déjà plié le match.

A la même heure, Wydad Athletic Club, a battu Azam FC (Tanzanie) de Florent Ibenge, Jephté Kitambala et Jean-Jacques Ngita par le score de 2 buts à 0, au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc.

La compétition s'arrête pour le club tanzanien et sa colonie congolaise.

Groupe B

1. Wydad Athletic (5-0-1) : 15 pts, 6 MJ (+7)

2. AS Maniema Union (4-0-2) : 13 pts, 6 MJ (+5)

3. Azam FC (3-0-3) : 9 pts, 6 MJ (-2)

4. Nairobi United FC (0-0-6) : 0 pt, 6 MJ (-10)

AS Maniema Union finit deuxième du groupe B et se joint aux 7 autres qualifiés : Wydad Athletic Club (Maroc), USM Alger (Algérie), Club Safi (Maroc), CR Belouizad (Algérie), AS Otoho (République du Congo), Zamalek et Al Masry d'Égypte. Au terme du tirage au sort, Maniema Union jouera entre USM Alger, CR Belouizad et Zamalek.