Sénégal: Cancer des enfants - Absa Faye appelle de ses voeux une meilleure prise en charge des cancers pédiatriques

Dakar — La Première dame, Absa Faye, a renouvelé dimanche son engagement à lutter contre les cancers pédiatriques, en appelant à "ne jamais laisser un enfant seul face à la maladie".

"A chacun d'entre nous, je lance cet appel : ne laissons jamais un enfant seul face à la maladie", a lancé la première dame qui prenait part à la Journée de mobilisation et de solidarité en faveur des enfants atteints de cancer, à Dakar. A l'initiative de l'association "Yaayou Tidiane", cette journée est axée sur le thème "L'enfant face au cancer : comprendre, agir, soutenir". Elle a pour objectif principal de financer les différents programmes de l'association en faveur des enfants atteints de cancer, afin de "garantir une prise en charge globale, durable et humaine".

Cette initiative vise un renforcement du programme de lutte contre l'abandon du traitement, notamment par le paiement des charges de la Maison des parents et la prise en charge de certains frais médicaux. Elle encourage aussi le développement du programme de soutien et de suivi scolaire pour permettre aux enfants malades de poursuivre leur apprentissage malgré la maladie.

"Je suis convaincue que c'est avec l'ensemble des institutions publiques, associations, partenaires techniques et financiers, professionnels de santé et citoyens que nous pourrons renforcer les dispositifs existants, améliorer l'accès aux soins et redonner espoir aux familles", a insisté Absa Faye, marraine d'honneur de cette journée de mobilisation. Dans son intervention, l'épouse du chef de l'Etat a invité à transformer "l'émotion en action, la compassion en engagement et la solidarité en politiques durables".

"Cette journée nous rassemble autour d'une réalité douloureuse, mais aussi autour d'une responsabilité collective : celle de ne jamais détourner le regard lorsque la maladie frappe ce que nous avons de plus précieux, nos enfants", a-t-elle poursuivi. "Le cancer de l'enfant dépasse la seule dimension médicale. Il touche l'enfant, bien sûr, mais aussi sa famille et tout son environnement. Il bouleverse les trajectoires, suspend les rêves, fragilise les équilibres. Il impose aux enfants une maturité trop précoce et place les parents dans un combat exigeant, fait de résistance, d'angoisse mais aussi d'espoir", a insisté la Première dame.

Elle a salué la force des enfants, "leur dignité et leur incroyable capacité à garder le sourire dans l'adversité qui inspire profondément". "Être marraine de cette journée est pour moi un engagement de cœur et de responsabilité", a-t-elle martelé, avant de prendre un engagement à porter cette cause "avec constance".

"Il s'agit d'un engagement à mobiliser, à sensibiliser et à plaider pour une meilleure prise en charge des cancers pédiatriques. Un engagement, surtout, à faire entendre la voix de ces enfants", a expliqué Absa Faye. Elle considère qu'investir dans la santé de l'enfant, c'est investir dans l'avenir de la nation", affirmant que "chaque vie compte, chaque enfant mérite les mêmes chances, quels que soient son milieu social, sa situation ou la maladie à laquelle il est confronté".