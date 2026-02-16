Afrique: Ousmane Sonko est arrivé à Jeddah (Médias)

Dakar — Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est arrivé dimanche en début de soirée en Arabie Sadoudite, en provenance d'Addis Abeba où il a représenté le président Bassirou Diomaye Faye au 39e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, a-t-on appris de source médiatique.

Le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli à l'aéroport international Roi Abdulaziz par le prince Saud Bin Jalawi, préfet de Jeddah et d'autres officiels du royaume d'Arabie Saoudite, a rapporté Saudi News, un média saoudien, sur le réseau social X.