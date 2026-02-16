Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Doublé pour Bassène et Soumaré, Mané encore décisif

Dakar — Paul Valère Bassène et Issa Soumaré, auteurs d'un doublé chacun avec leurs clubs, figurent parmi les footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, Habib Diarra, El Hadji Seck et Nobel Mendy sont aussi décisifs avec leurs équipes, tandis que Sadio Mané s'est illustré par une passe décisive.

Buteur à la 43e puis à la 53e minute, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine, Paul Valère Bassène a permis à son équipe, la RS Berkane (élite marocaine), de se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale de la compétition. Le club marocain a battu, samedi à Berkane, Rivers United (Nigeria) sur le score de 3-0. Il termine deuxième derrière le champion en titre, Pyramids FC d'Egypte.

Dans la même compétition, le défenseur sénégalais de 24 ans Marc Junior Mendy, évoluant au Saint-Éloi Lupopo (RDC), a été expulsé pour cumul de cartons. Son équipe a terminé dernière de son groupe et est éliminée de la Ligue des champions.

En France, Issa Soumaré a inscrit un doublé (43e et 53e), ses cinquième et sixième but de la saison, lors de la 22e journée de Ligue 1. Ses deux réalisations ont permis au Havre de s'imposer 2-1 face à Toulouse, malgré une infériorité numérique depuis la 2e minute. Le défenseur sénégalais de 24 ans, Arouna Sangante, ayant écopé d'un carton rouge. Dans le même match, le portier sénégalais Mory Diaw est sorti sur blessure en seconde période. Pape Demba Diop a disputé l'intégralité de la rencontre du côté toulousain.

En Angleterre, Habib Diarra a inscrit l'unique but de son équipe, Sunderland, lors des seizièmes de finale de la FA Cup, dimanche. Le milieu de terrain des Lions, buteur sur penalty à la 32e minute face à Oxford United, a offert la qualification pour les huitièmes de finale à sa formation.

Dans la même compétition, Mamadou Sarr, de retour de prêt à Chelsea, a disputé son premier match avec les Blues. Le défenseur de 20 ans a joué l'intégralité de la rencontre face à Hull City (4-0). Chelsea s'est également qualifié pour le prochain tour.

En Belgique, El Hadji Seck, qui évolue à La Gantoise U23 (9e), a marqué à la 31e minute lors de la 24e journée de la Challenger Pro League (D2 belge) face au OC Charleroi. L'attaquant de 19 ans est malheureusement sorti sur blessure juste après son but. La rencontre a finalement été arrêtée en raison des intempéries.

En Espagne, le défenseur sénégalais de 21 ans Nobel Mendy, évoluant au Rayo Vallecano (18e), a inscrit le troisième but de son équipe face à l'Atlético Madrid (3-0), dimanche, lors de la 24e journée de Liga. Son compatriote Pathé Ciss évolue également dans le même club. Le milieu de terrain des Lions purge une suspension après avoir écopé d'un carton rouge lors de la 22e journée contre le Real Madrid, le 1er février.

En Arabie saoudite, Sadio Mané poursuit sur sa belle dynamique après la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec Al Nassr (2e). Le meilleur joueur de la compétition africaine, déjà auteur de deux buts depuis son retour de la CAN, s'est illustré par une passe décisive lors de la 21e journée de la Saudi Pro League, samedi, face à Al Fateh (2-0).

Un autre Sénégalais s'est montré passeur décisif en Serbie. Demba Seck, l'attaquant du Partizan Belgrade (2e), a offert le deuxième but de son équipe lors du succès (2-1) face au Spartak Subotica, pour le compte de la 23e journée de la Super Liga. Le joueur de 25 ans était déjà auteur d'un doublé lors de la précédente journée.