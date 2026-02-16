Sénégal: Ligue 1 - L'US Gorée termine championne de la phase aller

15 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Union sportive de Gorée a terminé la phase aller du championnat de Ligue 1 en étant leader, grâce à son succès (1-0) devant le Stade de Mbour au Stade Caroline Faye de Mbour.

Avec cette septième victoire, les insulaires terminent la phase aller avec 27 points (+13) comme la saison dernière. Les protégés de l'entraineur Aly Mal ont enregistré 7 victoires, 6 nuls et deux défaites. L'US Gorée est à égalité de points avec AJEL, mais devance de Rufisque au goal average. Les Rufisquois d'AJEL ont remporté le derby du département de Rufisque en battant (2-0) Génération foot.

Avec cette victoire, AJEL prend sa revanche sur les académiciens de Dény Biram qui les avaient écarté lors des 32e finale de la Coupe du Sénégal. Le Casa sports complète le podium de la phase aller de la Ligue 1, malgré le nul (1-1) concédé face à Dakar Sacré cœur .

Voici les résultat enregistrés lors de la 15e journée de Ligue 1 :

  • TFC-Guédiawaye FC : 0-0 , AJEL-GF : 2-0, DSC-Casa Sports :1-1, Jaraaf-Cambérène : 1-1, Stade de Mbour-Gorée : 0-1, AS Pikine-HLM : 0-0

Suite de la 15e journée de Ligue 1

Lundi : Wally Daan -Linguère

