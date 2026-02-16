Sénégal: Rugby à VII - L'ASFA conserve son titre en battant Dragons,17-12

15 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association sportive des forces armées (ASFA) a décroché dimanche à Thiès son cinquième titre d'affilée et le sixième de son histoire, en battant(17-12) Dragons, après prolongation en finale du championnat national de rugby à VII.

Le Centre national d'éducation populaire et sportive(CNEPS) de Thiès a abrité une partie de la phase finale du championnat national de rugby à VII. Les militaires de l'ASFA et les Dragons ont âprement disputé cette finale du championnat national de rugby à VII. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (12-12). L'ASFA a arraché sa victoire dans les prolongations.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.