Sénégal: Rugby à VII - L'ASFA conserve son titre en battant Dragons,17-12

Dakar — L'Association sportive des forces armées (ASFA) a décroché dimanche à Thiès son cinquième titre d'affilée et le sixième de son histoire, en battant(17-12) Dragons, après prolongation en finale du championnat national de rugby à VII.

Le Centre national d'éducation populaire et sportive(CNEPS) de Thiès a abrité une partie de la phase finale du championnat national de rugby à VII. Les militaires de l'ASFA et les Dragons ont âprement disputé cette finale du championnat national de rugby à VII. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (12-12). L'ASFA a arraché sa victoire dans les prolongations.