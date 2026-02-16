Sénégal: La COSYDEP met en place un projet de renforcement de la citoyenneté numérique en milieu scolaire

Rufisque — La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) compte promouvoir une "utilisation responsable" du numérique, de l'intelligence artificielle pour renforcer la citoyenneté numérique et les compétences des élèves.

La COSYDEP a mis en avant dimanche à Rufisque son projet "Compétences numériques des élèves et développement de l'esprit scientifique (CNDES)" en vue d'arriver à une "utilisation responsable du numérique, de l'intelligence artificielle pour renforcer la citoyenneté numérique et les compétences des élèves".

"Ce projet vise à mettre en place des boutiques numériques éducatives et des mini laboratoires de recherche dans les écoles pour contribuer (...) pour aider à relever les défis liés à une utilisation responsable du numérique, surtout de l'intelligence artificielle pour renforcer la citoyenneté numérique et les compétences des élèves", a expliqué, Moussa Mbaye, membre du Comité national d'orientation scientifique dudit projet. M. Mbaye, psychologue, conseil en orientation scolaire et professionnelle, s'exprimait en marge d'une séance d'élaboration des ressources numériques qui a regroupé plusieurs acteurs du système de l'éducation.

Il a précisé que dans le cadre de ce projet, une étude diagnostic a été menée pour mieux connaitre les usages du numérique par les élèves, leurs parents et enseignants. Cette étude a permis de voir que "la plupart des élèves ont un accès au moins à un outil numérique (téléphone, ordinateur ou tablette) pour 75%". "Ils sont également nombreux à l'utiliser pour apprendre. Au niveau des enseignants, ce sont 74% à utiliser le numérique, mais l'utilisation en classe est moins répandue autour de 40%", a-t-il relevé.

Moussa Mbaye a dit que les parents se sont montrés "très largement favorables à l'usage du numérique, mais montrent qu'ils ont beaucoup de difficultés à réguler ou accompagner cette utilisation". M. Mbaye a ajouté que l'étude montre que "les élèves utilisent fortement les applications watsapp, google, tik-tok et l'intelligence artificielle".

Selon les responsables de la COSYDEP l'objectif principal du projet CNDES est d'initier les apprenants à l'esprit scientifique, par l'utilisation du numérique, en vue de réaliser des activités de recherche et de développer leurs compétences numériques. Il est mis en œuvre dans cinq régions du Sénégal que sont Dakar, Saint-Louis, Kédougou, Ziguinchor et Diourbel à raison de deux établissements par région.