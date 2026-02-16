Sénégal: Franc prend le dessus sur Tapha Tine et garde son invincibilité

Dakar — Le lutteur Emile François Gomis plus connu sur le nom de Franc a poursuivi son invincibilité en terrsant dimanche à l'Arène national Tapha Tine de Baol Mbolo.

Le pensionnaire de Diambars academy Wrestling enregistre sa 16 victoires en autant de sorties. Franc, le lieutenant du roi des arènes Modou Lo, poursuit ainsi sa dynamique victorieuse. Agé de 33 ans, le colosse des Parcelles Assainies renforce ainsi son statut de ténor dans l'arène. De son coté le lutteur de l'écurie Baol Mbollo, Tapha Tine enregistre une septième défaite, la deuxième d'affilée. Avec ce revers, Tapha Tine, 44 ans, pourrait connaitre une reconversion vers le MMA.