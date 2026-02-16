Sénégal: Franc prend le dessus sur Tapha Tine et garde son invincibilité

15 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le lutteur Emile François Gomis plus connu sur le nom de Franc a poursuivi son invincibilité en terrsant dimanche à l'Arène national Tapha Tine de Baol Mbolo.

Le pensionnaire de Diambars academy Wrestling enregistre sa 16 victoires en autant de sorties. Franc, le lieutenant du roi des arènes Modou Lo, poursuit ainsi sa dynamique victorieuse. Agé de 33 ans, le colosse des Parcelles Assainies renforce ainsi son statut de ténor dans l'arène. De son coté le lutteur de l'écurie Baol Mbollo, Tapha Tine enregistre une septième défaite, la deuxième d'affilée. Avec ce revers, Tapha Tine, 44 ans, pourrait connaitre une reconversion vers le MMA.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.