Sénégal: Le zircon de Casamance - Opportunité ou malédiction ?

15 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)

Lors du dernier conseil des ministres, le président de la république a insisté pour donner des instructions en vue de trouver des réponses structurelles face aux menaces grandissantes de l'érosion côtière....

Cette préoccupation du reste salutaire est -elle compatible avec le projet d'exploitation de la mine de zircon de Niafrang qui se situe en bordure littorale ?

Les ressources financières et autres prétendus emplois attendus de ce projet d'exploitation du zircon peuvent ils peser plus que la valeur de la paix sociale retrouvée et qui mérite plutôt d'être consolidée ?

Depuis quand l'exploitation des ressources minières a pu sortir des communautés de leur misère ?

L'attitude responsable serait pour l'actuel gouvernement de tourner la page d'une aventure aux risques et incertitudes d'une gravité extrême dans une région qui reprend progressivement le goût à la vie...

Renoncer à cette approche bassement alimentaire et mercantiliste vis à vis de cette mine de Niafrang serait une voie de salut .Elle permettrait d'explorer d'autres opportunités en termes d'alternatives et nous éloignerait de la malédiction.

Abdou Sané géographe-environnementaliste...Expert en réduction des risques de catastrophe.

