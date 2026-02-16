Cote d'Ivoire: Programme national de volontariat et de bénévolat - 708 jeunes en mission dans 64 mairies

Le déploiement de ces bénévoles vient renforcer l'engagement citoyen et le service civique des jeunes, tout en consolidant le partenariat avec les collectivités territoriales.

L'Office du service civique national (OSCN) a entamé des missions de suivi auprès des volontaires déployés dans les mairies des communes de Côte d'Ivoire.

Selon un communiqué, ce sont 708 volontaires qui ont été déployés dans 64 communes du pays, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national de volontariat et de bénévolat 2025. À en croire la note d'information, ils interviennent dans des domaines variés, notamment l'appui aux services sociaux et culturels, l'organisation d'activités citoyennes et la facilitation des démarches administratives au profit des populations locales.

La première phase de suivi s'est déroulée dans le district d'Abidjan, notamment dans les communes d'Anyama, Abobo, Adjamé, Port-Bouët, Koumassi, Marcory et Treichville, précise le communiqué. La seconde phase, qui s'est tenue du 2 au 6 février 2026, a concerné les communes chefs-lieux de régions telles que Toumodi, Katiola, Séguéla, San-Pedro, Aboisso et Gagnoa.

L'objectif principal de ces visites, selon l'Oscn, est de s'assurer de l'effectivité des missions, de contrôler la conformité des activités des volontaires avec leurs fiches de mission, mais également d'identifier les difficultés rencontrées afin d'y apporter des solutions appropriées. Ce suivi permet ainsi de vérifier la présence effective des volontaires, de s'assurer que les activités correspondent aux objectifs fixés et d'identifier les besoins matériels nécessaires pour optimiser leur travail.

Pour Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, ces missions incarnent une politique volontariste visant à promouvoir l'engagement citoyen et le service civique des jeunes, tout en consolidant le partenariat avec les collectivités territoriales. La démarche de suivi-accompagnement, a-t-il relevé, illustre l'ambition de l'Oscn de professionnaliser le volontariat et le bénévolat en Côte d'Ivoire, en faisant des jeunes des acteurs clés du développement local et de la cohésion sociale.

« Ces visites ne sont pas de simples formalités administratives. Elles nous permettent de vérifier que nos volontaires disposent des conditions nécessaires pour accomplir efficacement leurs missions au service des populations. Elles offrent également un cadre d'échanges avec les mairies afin d'améliorer l'accompagnement et de renforcer la contribution des jeunes au développement local », a déclaré Dr Ouattara Katolognan, directeur du Volontariat, du Bénévolat et du Service national des Jeunes à l'Oscn.

Pour sa part, Diabagaté Ibrahima, secrétaire générale de la mairie de San-Pedro, a souligné que l'arrivée des volontaires a renforcé leur capacité à mieux servir la population. Selon lui, ils apportent un « soutien précieux » dans les services et participent aux projets socioculturels. « Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec l'Oscn, qui permet aux jeunes de mettre leurs compétences au service de la collectivité », a-t-il affirmé.

Pour rappel, ces bénévoles ont été mis en mission le 5 décembre 2025, à l'occasion de la Journée internationale des volontaires.