Gabon: Le Ministre à l'Hôpital de la Coopération Égypto-Gabonaise

15 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MS

Le Ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou, a effectué une visite à l'Hôpital de la Coopération Égypto-Gabonaise, en présence de Monsieur Dennis McLaughlin, Vice-Président en charge des Risques de la Banque Mondiale, et de Monsieur Cheick Kanté, Directeur de Division.

Choisi comme site pilote parmi 13 structures sanitaires, cet hôpital s'est distingué par son adhésion exemplaire au système d'informatisation financé majoritairement par la Banque mondiale.

La transition du dossier patient papier au dossier informatisé est désormais effective, améliorant significativement la qualité des soins, la fluidité du circuit patient et la gestion des données sanitaires.

Ce système qui induit la traçabilité des ressources financières, permet également l'interconnexion des établissements de santé, facilitant le partage des informations médicales et renforçant la continuité des soins sur l'ensemble du territoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Satisfaits des résultats observés, les partenaires ont réaffirmé leur ambition d'étendre cette digitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) puis à toutes les structures sanitaires du pays, afin de garantir à chaque Gabonais un accès équitable à des soins modernes et performants.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.