Gabon: Le Ministre à l'Hôpital de la Coopération Égypto-Gabonaise

Le Ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou, a effectué une visite à l'Hôpital de la Coopération Égypto-Gabonaise, en présence de Monsieur Dennis McLaughlin, Vice-Président en charge des Risques de la Banque Mondiale, et de Monsieur Cheick Kanté, Directeur de Division.

Choisi comme site pilote parmi 13 structures sanitaires, cet hôpital s'est distingué par son adhésion exemplaire au système d'informatisation financé majoritairement par la Banque mondiale.

La transition du dossier patient papier au dossier informatisé est désormais effective, améliorant significativement la qualité des soins, la fluidité du circuit patient et la gestion des données sanitaires.

Ce système qui induit la traçabilité des ressources financières, permet également l'interconnexion des établissements de santé, facilitant le partage des informations médicales et renforçant la continuité des soins sur l'ensemble du territoire.

Satisfaits des résultats observés, les partenaires ont réaffirmé leur ambition d'étendre cette digitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) puis à toutes les structures sanitaires du pays, afin de garantir à chaque Gabonais un accès équitable à des soins modernes et performants.