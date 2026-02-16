Gabon: CAHOSCC - Le pays réaffirme son leadership climatique sous l'impulsion du Président Brice Clotaire Oligui Nguema

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, a représenté le Président de la République, chef de l'État et chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la réunion du Comité Africain des chefs d'État et de Gouvernement sur les Changements Climatiques (CAHOSCC), ouverte ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

À cette occasion, le Ministre a prononcé, au nom du chef de l'État, un discours réaffirmant l'engagement du Gabon dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de son important patrimoine forestier, pilier essentiel de l'équilibre climatique mondial.

La participation active du Gabon à cette rencontre de haut niveau témoigne de sa volonté constante de jouer un rôle majeur dans les initiatives continentales en faveur du climat et du développement durable.