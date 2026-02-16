Sénégal: Taïba Niassène - Le ministère de la Santé dote le centre de santé en équipements médicaux

Kaolack — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de doter le centre de santé de Taïba Niassène, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), en équipements médicaux, a appris l'APS dimanche des responsables de l'ONG Alfityanu Humanitarian International

Ce centre de santé flambant neuf, est construit par l'Irganisation non gouvernementales Alfityanu Humanitarian International, que dirige Cheikh Mahi Aliou Cissé, par ailleurs porte-parole du Khalife général de la Faydatou Tijania. "Cette dotation a été octroyée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la Direction des équipements et de la maintenance, suite à l'expression des besoins formulée par le corps médical pour renforcer davantage le plateau technique de cette structure sanitaire moderne", précise un communiqué signé par la structure dirigée par Cheikh Mahi Aliou Cissé.

Ces équipements comprennent des thermoflash, un défibrillateur, des chariots d'urgence, un appareil d'électrocardiogramme (ECG), des moniteurs de surveillance, des tensiomètres électriques, des oxymètres de pouls, un respirateur de transport, des insufflateurs de type Ambu, des concentrateurs d'oxygène, des bouteilles d'oxygène, des lits d'hospitalisation, des pousse-seringues électriques, du matériel de stérilisation et divers autres accessoires médicaux, précise le texte.

Selon la même source, cette dotation sera suivie d'une session de formation destinée au personnel de santé afin de garantir une "utilisation optimale" de ces équipements, au profit des populations cibles. Elle contribuera "à améliorer la prise en charge des patients, notamment dans les domaines des urgences médicales et de la surveillance clinique, tout en consolidant l'offre de soins au profit des populations locales et des localités environnantes du département de Nioro du Rip, explique la même source.

Le document rappelle que cette dotation vient en complément des équipements déjà installés au niveau de la structure sanitaire entièrement réalisée par l'ONG Alfityanu Humanitarian International. "Dans un geste historique et hautement symbolique, Cheikh Mahi Aliou Cissé avait décidé de mettre cette infrastructure à la disposition de l'Etat dans le but de renforcer le système de santé du district sanitaire", a rappelé le texte.

Alfityanu Humanitarian International, par la voix de son président, magnifie ainsi la réactivité et la diligence des autorités sanitaires qui, dans un "délai remarquable", ont donné une suite favorable à la sollicitation du médecin-chef du centre de santé de Taiba Niassène.

Cet appui vient renforcer les efforts déjà consentis par l'ONG dans la mise en place et l'équipement initial du centre. "Au-delà du relèvement substantiel du plateau médical et technique du centre de santé de Taïba Niassène, cet acte dessine des perspectives prometteuses de collaboration entre l'Etat du Sénégal et Alfityanu Humanitarian International, en vue de relever durablement les défis liés à la santé, à l'éducation et au bien-être des communautés", conclut le communiqué.