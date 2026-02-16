Maroc: Le pays mesure avec 'fierté et responsabilité' son statut d'invité d'honneur à la Berlinale (Directeur)

Le Maroc mesure avec "fierté et responsabilité", son statut d'invité d'honneur de la 76e édition du Festival international du film de Berlin appelé Berlinale (12-22 février), a déclaré, dimanche, le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Reba Benjelloun.

"Etre le pays à l'honneur est pour nous une grande fierté, mais en même temps, c'est une grande responsabilité. Il est important pour nous aujourd'hui de montrer l'exemple et d'être dans ce grand lieu de l'industrie cinématographique internationale avec des projets forts", a affirmé le directeur du CCM.

Reba Benjelloun s'exprimait en marge d'une visite de courtoisie menée par Bacary Sarr, secrétaire d'Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique au stand du royaume chérifien à la Berlinale European Market film, l'un des plus grands marchés cinématographiques mondiaux qui accueille cette année dix milles professionnels du 7e art venant de plus de 130 pays.

"Nous sommes venus avec 10 producteurs marocains dont six femmes. Et ces 10 producteurs sont porteurs de plus de 35 projets cinématographiques (fictions, documentaires, séries...). Et une des séries a été sélectionnée à la Berlinale Séries qui est une compétition véritablement très sélective. Donc, il est important pour nous de montrer le cinéma marocain dans ce rendez-vous du cinéma international", a-t-il avancé.

L'une des aspects qui ont porté le royaume chérifien au pinacle à cette 76ème édition de la Berlinale, c'est la vitalité du cinéma marocain qui a "impressionné les organisateurs", a fait valoir le directeur du Centre cinématographique marocain.

"Nous avons un corps professionnel qui est très dynamique. Beaucoup de films sont coproduits à l'international avec des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres pays européens, mais aussi des pays d'Afrique comme la Tunisie", a informé Reba Benjelloun. Il s'est félicité de la présence de pays africains comme le Sénégal, la Tunisie et le Tchad dont les films sont en lice pour l'ours d'or à la Berlinale, avant d'appeler "au renforcement de la visibilité du cinéma continental dans des rendez-vous comme Berlin ou Cannes".