Tunisie: L'économie tunisienne enregistre une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025 (INS)

15 Février 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025, selon l'Institut national de la statistique (INS).

Selon les indicateurs de la croissance économique au quatrième trimestre de l'année 2025, publiés ce dimanche par l'INS, les estimations issues des comptes nationaux trimestriels montrent que le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume a enregistré une croissance au taux de 2,7% sur un an au cours du quatrième trimestre de l'année 2025.

Par rapport au troisième trimestre de l'année 2025, le PIB en volume a enregistré une croissance au taux de 1,0%.

Sur cette base, l'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.