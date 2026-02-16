Tunisie: L'économie tunisienne enregistre une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025 (INS)

Tunis — L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025, selon l'Institut national de la statistique (INS).

Selon les indicateurs de la croissance économique au quatrième trimestre de l'année 2025, publiés ce dimanche par l'INS, les estimations issues des comptes nationaux trimestriels montrent que le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume a enregistré une croissance au taux de 2,7% sur un an au cours du quatrième trimestre de l'année 2025.

Par rapport au troisième trimestre de l'année 2025, le PIB en volume a enregistré une croissance au taux de 1,0%.

Sur cette base, l'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025.