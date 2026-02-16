Tunisie: Le taux de chômage diminue à 15,2% à la fin de l'année 2025 (INS)

Tunis — Au quatrième trimestre de 2025, le taux de chômage a diminué pour atteindre 15,2%, contre 15,4% au troisième trimestre de la même année, selon les indicateurs de l'emploi et du chômage publiés ce dimanche sur la page officielle de l'Institut national de la statistique (INS).

Le nombre de chômeurs s'est établi à 645.2 mille, en baisse de 8.5 mille par rapport au troisième trimestre 2025 (653,7).

Le taux de chômage augmente à 12,6% pour les hommes (contre 12,1% en troisième trimestre 2025), et diminue à 20.8% après 22.4% au troisième trimestre 2025 chez les femmes.

Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce taux a diminué au cours du quatrième trimestre 2025, atteignant 38.4 % contre 40.1 % au troisième trimestre 2025. Il se décompose en 37 % pour les hommes et 41.3 % pour les femmes.

Pour les diplômés de l'enseignement supérieur, le taux de chômage augmente pour atteindre 22.5% au quatrième trimestre de l'année 2025 (contre 24.9 % au troisième trimestre 2025). Ce taux est de 11.7 % chez les hommes et de 30.5 % chez les femmes.

D'après l'INS, au quatrième trimestre de 2025 la population active s'inscrit en baisse, s'établissant à 4255 mille individus contre 4259,3 mille au troisième trimestre de l'année 2025, soit une baisse de 4,3 mille individus.

Cette population se répartit en 2931.5 mille hommes et 1323.5 femmes, soit respectivement 68,9 % et 31,1 % de l'ensemble de la population active. Cependant, la baisse de la population active au cours du quatrième trimestre de l'année 2025 a entraîné un recul du taux d'activité de 0,2 point, pour s'établir à 45.9 % de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans et plus), contre 46,1 % au troisième trimestre 2025.

Le nombre d'occupés a augmenté de 4,2 milliers, pour s'établir à 3609.8 milliers au quatrième trimestre de l'année 2025, contre 3605.6 milliers au troisième trimestre de la même année. Cette population est répartie de manière inégale entre les deux sexes : 2561.8 milliers d'hommes contre 1048.1 milliers de femmes, soit respectivement 71 % et 29 % de la population active occupée.

53,3 % des occupés travaillent dans le secteur des services, 18.9% dans les industries manufacturières, 12.9 % dans les industries non manufacturière et 14,8% dans l'agriculture et de la pêche.