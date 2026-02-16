Sénégal: Rayo Vallecano - Noble Mendy coule l'Altetico en Liga et rêve des Lions en mars

Privé de Pathé Ciss, suspendu, Rayo Vallecano a étrillé l'Atlético Madrid tombeur du Barça en demi-finale aller de la Copa jeudi (4-0). Dans un petit derby madrilène à sens unique, le club de Vallecas s'est imposé avec autorité (3-0), porté par une prestation collective maîtrisée et par un but de la tête de Noble Mendy.

Aligné en charnière centrale, le jeune Lion a livré une prestation de très haut niveau. Puissant, serein dans ses interventions et dominateur dans les duels, le défenseur formé au Sénégal a parfaitement contenu l'avant-centre norvégien Alexander Sørloth, rarement en mesure d'exister dans ce match. À son autorité défensive, Mendy a ajouté une contribution offensive décisive en inscrivant le troisième but du Rayo d'un coup de tête imparable à la 76e minute, scellant définitivement le sort de la rencontre.

Cette performance XXL confirme la montée en puissance du natif de Guédiawaye dans le championnat espagnol. Match après match, Noble Mendy s'impose comme un élément fiable et régulier au sein de l'effectif madrilène, gagnant en confiance et en visibilité en Liga.