Sénégal: Incendie au Ministère des Finances - Situation maîtrisée, aucune victime

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026 dans une partie des locaux du Ministère des Finances et du Budget (MFB).

Selon un communiqué officiel, le sinistre a été rapidement circonscrit grâce à l'intervention efficace des sapeurs-pompiers, permettant de maîtriser la situation dans les plus brefs délais.

Le ministère a tenu à saluer le professionnalisme et la réactivité des services de secours, dont l'action a évité des dégâts plus importants. À l'heure de la diffusion du communiqué, la situation était totalement sous contrôle et aucune victime n'a été recensée.

Le MFB précise que les activités se poursuivent normalement, bien que des mesures organisationnelles aient été prises à titre préventif.

Enfin, le ministère invite les citoyens et les acteurs concernés à faire preuve de responsabilité et à se fier exclusivement aux informations officielles diffusées par ses canaux de communication.

