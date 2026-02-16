Sénégal: Kaolack - La police démantèle un réseau de vol de bétail !

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Un vaste réseau spécialisé dans le vol de bétail a été mis hors d'état de nuire dans la région de Kaolack. Le gang, qui opérait entre Nioro du Rip et Kaolack, a été démantelé dans la nuit du 12 février par la Brigade de recherches (BR).

Selon des informations relayées par la Police nationale du Sénégal, le Commissariat urbain de Nioro du Rip est passé à l'action à la suite de l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état de l'existence d'une base arrière de malfaiteurs. Celle-ci était localisée au village de Keur Mala, dans la commune de Thiaré, département de Kaolack.

Le mode opératoire du groupe consistait à effectuer des descentes nocturnes à Nioro du Rip pour dérober du bétail, avant de l'acheminer vers des enclos servant de lieux de dissimulation. L'intervention des éléments de la Brigade de recherches a permis l'interpellation de trois individus ainsi que la récupération de huit béliers de robe blanche, déclarés volés à Nioro du Rip.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours des interrogatoires, l'un des mis en cause a reconnu avoir été sollicité par un acolyte basé à Nioro du Rip. Sa mission consistait à préparer le terrain et à identifier les cibles. Hésitant à passer lui-même à l'acte, il aurait mandaté un tiers. Ce dernier, disposant d'informations précises sur la localisation des enclos, se serait rendu sur place dans la nuit du mercredi pour perpétrer le vol.

Au regard des indices graves et concordants réunis par les enquêteurs, les trois suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis de nuit avec usage de moyens de transport et détention d'armes blanches. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles ramifications du réseau et d'interpeller d'autres complices présumés.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.