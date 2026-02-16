Sénégal: Kaolack - La police démantèle un réseau de vol de bétail !

Un vaste réseau spécialisé dans le vol de bétail a été mis hors d'état de nuire dans la région de Kaolack. Le gang, qui opérait entre Nioro du Rip et Kaolack, a été démantelé dans la nuit du 12 février par la Brigade de recherches (BR).

Selon des informations relayées par la Police nationale du Sénégal, le Commissariat urbain de Nioro du Rip est passé à l'action à la suite de l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état de l'existence d'une base arrière de malfaiteurs. Celle-ci était localisée au village de Keur Mala, dans la commune de Thiaré, département de Kaolack.

Le mode opératoire du groupe consistait à effectuer des descentes nocturnes à Nioro du Rip pour dérober du bétail, avant de l'acheminer vers des enclos servant de lieux de dissimulation. L'intervention des éléments de la Brigade de recherches a permis l'interpellation de trois individus ainsi que la récupération de huit béliers de robe blanche, déclarés volés à Nioro du Rip.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours des interrogatoires, l'un des mis en cause a reconnu avoir été sollicité par un acolyte basé à Nioro du Rip. Sa mission consistait à préparer le terrain et à identifier les cibles. Hésitant à passer lui-même à l'acte, il aurait mandaté un tiers. Ce dernier, disposant d'informations précises sur la localisation des enclos, se serait rendu sur place dans la nuit du mercredi pour perpétrer le vol.

Au regard des indices graves et concordants réunis par les enquêteurs, les trois suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis de nuit avec usage de moyens de transport et détention d'armes blanches. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles ramifications du réseau et d'interpeller d'autres complices présumés.