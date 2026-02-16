Ile Maurice: La CNT suspend les trois receveurs - Enquête interne et mobilisation syndicale

16 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Trois receveurs de la Compagnie Nationale de Transport (CNT) ont été suspendus à la suite de la diffusion d'une vidéo polémique, devenue virale sur les réseaux sociaux, les montrant endormis dans un lieu public. Une décision que les principaux concernés contestent fermement, soutenant avoir été accusés à tort.

L'un d'eux, Vashish Ramtohul, s'est exprimé publiquement :«La veille, nous étions allés à Grand-Bassin pour la prière. Nous sommes rentrés très tard et le lendemain, nous nous sommes tout de même préparés pour aller travailler. Lorsque nous sommes arrivés à Goodlands, nous avons accusé d'une plus grande fatigue et nous avons décidé, à ce moment-là, de ne pas aller travailler. Vous savez, nous nous sommes assis quelques minutes seulement, et nous nous sommes assoupis.» Il précise : «Malheureusement, certains cherchent le buzz, et la vidéo qui a circulé a été interprétée de manière négative. Lorsque les officiers sont venus, aucun test toxicologique n'a été nécessaire, car nous étions en pleine possession de nos capacités.»

Les trois receveurs réitèrent qu'à aucun moment ils n'ont consommé de quelconque substance. Rappelant qu'ils sont humains et que la fatigue peut toucher n'importe qui, ils évoquent l'humiliation endurée, ainsi que l'impact de cette vidéo sur leur famille et leur travail.

De son côté, le ministre des Transports, Osman Mahomed, le 11 février, a indiqué que la CNT avait suspendu les trois receveurs en attendant les conclusions d'une enquête interne. Plus tôt dans la semaine, la Transport Corporation Employees Union a, quant à elle, pris position, réclamant la réintégration immédiate des trois receveurs suspendus, faute de preuves concrètes. Une réunion est prévue aujourd'hui, à Bonne-Terre, concernant ce dossier.

