Ile Maurice: Un motocycliste fauché par un conducteur «under the influence»

16 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un tragique accident de la route s'est produit tôt hier matin sur la route de St-Louis à Surinam, près de la station service Shell. Une camionnette de location a percuté une motocyclette, entraînant la mort du jeune motocycliste.

La victime, Jean Christophe Jeremy Carly, âgée de 24 ans et domiciliée à Kowlessur Road, Surinam, a été grièvement blessée lors de l'impact. Transporté d'urgence à l'hôpital de Souillac par des volontaires, il a été examiné par le médecin de service, qui n'a pu que constater son décès. Le corps a été conservé à la morgue en attendant l'autopsie.

Le conducteur de la camionnette, Abdool Adil Nail Moosafeer, 24 ans, habitant New Mosque Road, à Chemin-Grenier, a été soumis à des tests toxicologiques au poste de police. L'alcootest s'est révélé négatif, mais le test de dépistage de drogue aurait donné un résultat positif. Une charge provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui.

Selon les notes de la police de Souillac, un policier a été posté en sentinelle à l'hôpital, tandis que les procédures d'enquête ont été enclenchées. Les autorités cherchent désormais à établir avec précision les circonstances exactes du drame.

