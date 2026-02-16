Ile Maurice: Un motocycliste fauché par un conducteur «under the influence»

Un tragique accident de la route s'est produit tôt hier matin sur la route de St-Louis à Surinam, près de la station service Shell. Une camionnette de location a percuté une motocyclette, entraînant la mort du jeune motocycliste.

La victime, Jean Christophe Jeremy Carly, âgée de 24 ans et domiciliée à Kowlessur Road, Surinam, a été grièvement blessée lors de l'impact. Transporté d'urgence à l'hôpital de Souillac par des volontaires, il a été examiné par le médecin de service, qui n'a pu que constater son décès. Le corps a été conservé à la morgue en attendant l'autopsie.

Le conducteur de la camionnette, Abdool Adil Nail Moosafeer, 24 ans, habitant New Mosque Road, à Chemin-Grenier, a été soumis à des tests toxicologiques au poste de police. L'alcootest s'est révélé négatif, mais le test de dépistage de drogue aurait donné un résultat positif. Une charge provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui.

Selon les notes de la police de Souillac, un policier a été posté en sentinelle à l'hôpital, tandis que les procédures d'enquête ont été enclenchées. Les autorités cherchent désormais à établir avec précision les circonstances exactes du drame.