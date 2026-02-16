Cote d'Ivoire: Plaques d'immatriculation illégales - Vaste opération de contrôle lancée sur toute l'étendue du territoire

16 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Les automobilistes en infraction sont désormais dans le viseur des autorités. À partir du 16 février, une opération nationale de grande envergure est déployée pour traquer les plaques d'immatriculation frauduleuses et renforcer la sécurité routière en Côte d'Ivoire.

La Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (DGTTC), en collaboration avec la Police nationale et la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, lance ce lundi 16 février une vaste opération nationale de contrôle et de répression contre l'utilisation des plaques d'immatriculation illégales, dissimulées ou non conformes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière, après plusieurs campagnes de sensibilisation menées ces derniers mois.

Selon un communiqué signé par le Directeur général de la DGTTC, Oumar Sacko, tout véhicule dont la plaque réglementaire est masquée, modifiée ou volontairement dissimulée sera immédiatement conduit en fourrière.

La restitution du véhicule ne pourra intervenir qu'après le retrait du dispositif frauduleux et le paiement intégral des amendes exigibles, notamment celles issues de la vidéo-verbalisation.

Les véhicules administratifs en infraction ne seront pas exemptés. Conformément au principe d'exemplarité de l'État, ils seront saisis et transférés à la fourrière administrative du Bureau de Gestion des Véhicules Administratifs (BGVA).

Par ailleurs, les propriétaires de véhicules acquis hors taxes (HT) et actuellement en cours de régularisation sont invités à poursuivre les démarches auprès de la DGTTC afin d'obtenir une immatriculation provisoire, dans l'attente de la plaque définitive.

Des postes de contrôle ont été déployés sur plusieurs axes stratégiques du pays. Les opérateurs de remorquage sont appelés à mettre leurs services à disposition des différents points de contrôle afin de faciliter la mise en fourrière des véhicules en infraction.

La DGTTC invite également les citoyens témoins d'opérations de remorquage à documenter les interventions, dans un souci de transparence et de sensibilisation.

Le Directeur général rappelle enfin que ces mesures visent à renforcer la sécurité routière, à garantir l'efficacité du Système de transports intelligent et à lutter contre toute forme d'incivisme sur les routes ivoiriennes.

