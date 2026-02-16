Cote d'Ivoire: Recherche de « nounous » - La solution digitale d'une start-up ivoirienne

La recherche de personnel pour les tâches domestiques peut bien souvent se révéler être un véritable casse-tête. Une start-up ivoirienne a décidé de répondre à cette problématique à travers l'application « Nounou Minute ». Le lancement de cette solution digitale a eu lieu le vendredi 13 février 2026, au siège du centre d'incubation Impact'Lab, à Cocody (Abidjan).

C'est au sein de ce centre d'incubation que ce projet digital, pensé par Adjimi Taïba Nelly et son équipe, a été développé.

Trois mois de travaux ont été nécessaires à cette jeune femme de 30 ans, formée aux finances, pour la mise au point de cet outil. L'objectif est de faciliter la mise en relation entre les demandeurs et les offres professionnelles dans le secteur de la petite enfance ainsi que dans les services d'entretien domestique en général. « Cette application naît d'une conviction simple : faciliter la vie des familles tout en valorisant les talents locaux de la petite enfance », a expliqué Adjimi Taïba Nelly, présidente de « Nounou Minute ».

Elle n'a pas manqué d'insister sur la fiabilité et la sécurité de cet outil, qui propose également d'autres services associés, tels que des informations sur les crèches agréées, les pédiatres et les pharmacies de proximité.

Nathalie Atta, représentant le directeur exécutif d'Impact'Lab, a exprimé la fierté de ce centre d'incubation pour ce produit digital conçu dans ses locaux et a souhaité bon vent à ses concepteurs.