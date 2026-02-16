Madagascar: Tsiroanomandidy - Des ravisseurs tuent une femme et son bébé

Un crime s'est déroulé à Maritampona, à Tsiroanomandidy, en fin de semaine dernière. Un bébé et sa mère ont été assassinés.

Vendredi, vers midi, la femme se trouvait dans son champ avec ses deux fils, l'un âgé de 4 ans et l'autre de 1 an et quatre mois, lorsque des bandits ont surgi et tenté d'enlever le plus jeune. En voulant protéger son enfant, la mère s'est interposée, mais elle a été abattue sur place.

Le fils aîné a été violemment frappé et laissé pour mort. Il a pourtant repris connaissance et a réussi à regagner le village pour demander de l'aide, le corps meurtri. Selon un proche des victimes, le petit garçon a eu la force de marcher malgré ses blessures et a pu alerter les habitants.

Impunis

Le nourrisson, lui, avait été emmené par les ravisseurs. Toute la nuit, les villageois, épaulés par les Forces armées et les gendarmes, ont fouillé les environs. Ils ont parcouru les bois, les rizières et les sentiers avec l'espoir de retrouver le bébé vivant. Le lendemain matin, vers 10 h, son corps sans vie, mutilé, a été découvert à quelques pas du lieu où sa mère avait été tuée, d'après la gendarmerie.

À en croire une journaliste basée à Tsiroanomandidy, la scène a provoqué une onde de choc dans toute la ville, et la population se sent désormais prise au piège d'une insécurité qui ne cesse de s'aggraver.

« Les habitants ne comprennent pas comment des malfaiteurs peuvent s'acharner ainsi sur une mère et ses enfants. Le fokonolona parle d'un acte barbare qui ne doit pas rester impuni », exprime la consœur.

Les Forces de l'ordre poursuivent les recherches pour retrouver les auteurs de cette monstruosité sans nom. Les militaires et les gendarmes affirment que cette affaire ne sera pas laissée dans l'oubli. Mais pour les proches, pour les voisins, pour tous ceux qui ont vu grandir ces enfants, rien ne pourra effacer l'horreur de ce vendredi noir.

La famille endeuillée réclame justice et vérité. Elle exige que les coupables répondent de leurs actes.

Au-delà des enquêtes et des démarches judiciaires, une mère courageuse et un bébé innocent ont été sacrifiés. Tous pleurent leur perte et refusent d'accepter cette atrocité. À la lumière des premiers éléments de l'enquête, le mobile du crime reste enveloppé de mystère.