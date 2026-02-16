Madagascar: Accident à Ihosy - Un homme et une femme décèdent sur le coup

Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu à Ihosy, hier matin aux alentours de 10 heures. Un homme et une femme sont morts sur le coup lorsque leur taxi-brousse, assurant la liaison entre Ihosy et Betroka, a quitté la chaussée sur le tronçon d'Ilempo II.

Vingt-neuf autres passagers ont été blessés et pris en charge au Centre hospitalier de référence régionale d'Ihosy. Quatre d'entre eux, souffrant de fractures, ont dû être transférés vers Fianarantsoa pour recevoir des soins spécialisés. Parmi les victimes figure également un nourrisson âgé de quatre mois.

La violence du choc est visible sur les images recueillies sur place par des confrères. Le véhicule jaune, un taxi-brousse, présente une carrosserie totalement déformée, l'avant et le toit écrasé, le pare-brise pulvérisé. La plaque d'immatriculation et l'inscription « ELDORET » sur le côté restent lisibles malgré l'état de destruction. Le minibus a terminé sa course dans une zone herbeuse entourée de collines.

Une enquête a été diligentée. La véritable cause de cette sortie de route reste inexpliquée.