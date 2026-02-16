Madagascar: Tourisme de croisière - Le « Seven Seas Voyager » accoste à Sainte-Marie

Malgré le récent passage du cyclone Gezani dans la partie Est de la Grande île, la saison des croisières garde le cap. L'île de Sainte-Marie a accueilli samedi dernier le prestigieux paquebot « Seven Seas Voyager », confirmant l'attractivité intacte et la résilience de la destination.

Le jour de la Saint-Valentin a été marqué par une effervescence particulière sur les quais de Sainte-Marie. Le luxueux navire, avec à son bord 625 passagers, a jeté l'ancre pour une escale riche en découvertes. Les croisiéristes ont pu visiter des sites emblématiques qui font la renommée internationale de l'île, pour ne citer que l'incontournable Île aux Nattes, l'historique Île aux Pirates et l'authentique village d'Ambatorao.

Pour les acteurs touristiques locaux, cette escale représente une opportunité commerciale pour toute la chaîne de valeur. Les produits locaux ont trouvé preneurs auprès des visiteurs en quête de souvenirs authentiques. Les restaurateurs locaux ont pu mettre en avant les richesses du terroir, en proposant des fruits et légumes frais issus de l'agriculture de proximité, tandis que les guides ont su valoriser les atouts de la destination.