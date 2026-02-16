Madagascar: Talatamaty - Un mort et un blessé dans une collision entre une moto et une voiture

La Route nationale 4 (RN4) a encore été le théâtre d'un drame. Dans la nuit du 14 février 2026, vers 2 heures du matin, une violente collision entre une moto et un véhicule particulier a coûté la vie à une jeune femme et a grièvement blessé un homme, à hauteur du PK 9+800, près d'Imerinafovoany, commune de Talatamaty, district d'Ambohidratrimo.

Alertés par téléphone, cinq éléments de la brigade territoriale de Talatamaty se sont rapidement rendus sur les lieux, situés à environ deux kilomètres de leur poste. À leur arrivée, ils ont découvert deux personnes allongées sur la chaussée. La passagère de la moto, âgée d'environ 25 ans, était déjà sans vie. Le conducteur, estimé à 27 ans, se trouvait dans un état critique.

La moto, une Kymco 100C, gisait, lourdement endommagée, au milieu de la route. Non loin de là, un véhicule de marque Peugeot, présentant d'importants dégâts à l'avant droit, était immobilisé sur le bas-côté, en direction de Talatamaty. Selon les premières déclarations recueillies, la voiture circulait d'Ambohibao vers Talatamaty lorsqu'elle serait entrée en collision avec la moto, qui roulait en sens inverse avec deux personnes à bord. Le conducteur du véhicule a indiqué que la moto aurait brusquement dévié de sa trajectoire.

Ces affirmations devront toutefois être confirmées par l'enquête en cours. Les constatations effectuées sur place ont révélé une odeur d'alcool aussi bien chez le conducteur du véhicule que chez celui de la moto, un élément susceptible d'avoir contribué au drame, sous réserve des vérifications et examens à venir. Les secours ont évacué le motocycliste grièvement blessé vers le CHUJRA, tandis que la dépouille de la jeune femme a été déposée à la morgue du même établissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La passagère du véhicule, légèrement blessée, a reçu les soins nécessaires. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'identité formelle des victimes circulant à moto n'a pas encore été établie. Le conducteur du véhicule a été maintenu à la brigade pour les besoins de l'enquête. Ce nouveau drame routier relance la question de la vitesse excessive, du manque de vigilance et de la consommation d'alcool au volant, autant de facteurs qui continuent de faucher des vies sur nos routes.