Madagascar: RN7 et RN1 - Sept morts et plusieurs blessés dans deux accidents de taxi-brousse

La journée du 14 février 2026 a été marquée par deux graves accidents de la circulation survenus sur des axes majeurs du pays, faisant au total sept morts et de nombreux blessés.

Le premier drame s'est produit sur la Route nationale 7 (RN7), à hauteur d'Ikalamainty, à une dizaine de kilomètres de l'entrée de la ville d'Ihosy. Un taxi-brousse assurant la liaison entre Betroka et Ihosy s'est renversé dans une descente réputée accidentogène. Selon les informations recueillies sur place, trois personnes ont perdu la vie dans cet accident, tandis que plusieurs autres passagers ont été blessés à des degrés divers.

À l'heure actuelle, les causes exactes du renversement ne sont pas encore clairement établies. Les éléments de la gendarmerie territorialement compétents poursuivent les investigations afin de déterminer les circonstances précises du drame. Un point commun relie ces deux drames : ils impliquent chacun un taxi-brousse de type Mercedes-Benz Sprinter.

Quelques heures plus tôt, vers 6 heures du matin, un autre accident particulièrement violent s'est produit sur la Route nationale 1, au PK 66+800, au lieu-dit Jerosalema, dans la commune rurale de Soamahamanina, district de Miarinarivo, région Itasy. Un taxi-brousse Mercedes-Benz Sprinter, en provenance d'Analavory et en direction d'Antananarivo, est entré en collision avec un camion Renault circulant en sens inverse vers Miarinarivo. Le choc, survenu dans un virage situé hors agglomération, a fait quatre morts et huit blessés.

Parmi les victimes figure un gendarme principal de classe exceptionnelle, en service à l'état-major du groupement de la gendarmerie de Bongolava. Deux personnes sont décédées lors de leur évacuation sanitaire, dont le conducteur du taxi-brousse et une femme de 55 ans domiciliée à Antananarivo. Une autre victime, âgée de 26 ans, a également succombé sur les lieux. Les blessés ont été pris en charge dans les structures sanitaires de la région. Les dégâts matériels sont jugés très importants pour les deux véhicules impliqués.

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, laquelle devra établir les responsabilités, les premières constatations évoquant une possible imprudence, sous réserve des conclusions définitives. Au total, ces deux accidents survenus le même jour sur des axes majeurs du pays portent le bilan à sept morts et de nombreux blessés. Les enquêtes respectives se poursuivent, tandis que les autorités appellent une nouvelle fois à la vigilance et au strict respect du code de la route.