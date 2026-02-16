Madagascar: Entrepreneuriat - Stanford Seed installe son chapitre SSTN au pays

Une nouvelle étape pour la dynamique entrepreneuriale malgache. Stanford Seed est officiellement actif dans le pays avec le lancement officiel du chapitre Madagascar du Stanford Seed Transformation Network, marqué par la tenue, la semaine dernière, de son Leadership Council.

L'événement, qui s'est déroulé au Carlton, a notamment vu la présence d'administrateurs américains du programme, ainsi que d'influents dirigeants et cadres d'entreprises africaines et asiatiques.

Bagages d'efficacité

Selon Iharizaka Rahaingoson, premier président du chapitre Madagascar du SSTN, le réseau réunit les chefs d'entreprises qui ont suivi le programme de formation, qui leur a notamment permis de cultiver une culture d'entraide et de soutien mutuel entre les acteurs mondiaux des affaires. « Au-delà d'une simple formation, le SSTN constitue une véritable discipline de leadership pour des dirigeants d'entreprises qui doivent constamment faire face aux défis quotidiens des marchés », a-t-il ajouté.

De grands bagages d'efficacité et de compétences, en tout cas, pour ces entrepreneurs malgaches qui ont suivi dix mois de formations intensives sur les plans de développement des entreprises impliquant les collaborateurs. La formation a également inclus des schémas de solidification des modèles économiques destinés à pérenniser les entreprises. Il s'agit, selon Alex Burns, conseiller aux Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Madagascar, d'une approche qui permettra d'obtenir une transformation profonde de l'écosystème socioéconomique et entrepreneurial.

Notons que le chapitre Madagascar du SSTN regroupe actuellement une douzaine d'alumni. Selon l'opérateur économique Marcellin Andrianarivelo Razafy, le programme ambitionne d'accroître la représentation des hauts dirigeants et des fondateurs malgaches pour sa prochaine cohorte. Sur ce point, d'ailleurs, l'on apprend que le processus de recrutement débute ce mois de février.

Envergure internationale

Quoi qu'il en soit, la présence de ce programme donne au monde entrepreneurial beaucoup plus d'envergure internationale. Initiative de la Stanford Graduate School of Business, le programme Seed vise, en effet, à accompagner des entrepreneurs de pays émergents dans la structuration et l'expansion de leurs entreprises. À travers des formations de haut niveau, du mentorat et un réseau mondial de dirigeants, il ambitionne de transformer des PME locales en entreprises capables de croître durablement et de créer des emplois.

Dans un contexte où de nombreuses entreprises malgaches peinent à franchir le cap de la croissance structurée, l'apport d'un réseau comme Seed peut être déterminant. L'intégration au Transformation Network permet aux dirigeants locaux de bénéficier d'outils modernes de gestion, d'une vision stratégique à long terme, et d'un partage d'expériences avec des entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs. Une belle opportunité, en somme, de renforcer la compétitivité des entreprises malgaches sur les marchés régionaux et internationaux.

La présence d'un programme affilié à Stanford University envoie, par ailleurs, un message positif à la communauté financière internationale. Elle témoigne de l'existence d'un vivier d'entrepreneurs structurés et ambitieux, capables d'absorber des investissements et de générer de la valeur. Dans un pays où l'attractivité économique reste un défi, ce type d'initiative contribue à améliorer l'image du climat des affaires.