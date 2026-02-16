Madagascar: Groupe Axian - Une aide immédiate et des projets durables pour Toamasina

16 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le groupe Axian a remis des dons aux sinistrés dans la ville de Toamasina après le passage du cyclone Gezani. Des projets sont déjà en gestation pour la reconstruction de cette ville.

Un élan d'entraide face à la catastrophe

Le groupe Axian s'engage activement dans l'aide humanitaire à Toamasina, durement frappée par le passage du cyclone dévastateur Gezani. En partenariat avec la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar et le Samarah Group, cette entreprise déjà reconnue pour ses actions sociales multiplie les initiatives pour soutenir les populations sinistrées. Dans cette première vague de solidarité, Axian a choisi de venir en aide à des établissements particulièrement fragiles : il s'agit de la SEMAA, école spécialisée pour enfants en situation de handicap, et de l'IFIRP, école de formation des infirmiers et sages-femmes.

Aides

Les dons comprennent du riz, des médicaments, des matériaux pour la reconstruction, ainsi que des kits de première nécessité. Les familles réfugiées dans les centres d'accueil EPP Ambohijafy, CEG Mangarano, EPP Lovasoa et EPP Valpinson ont également bénéficié de cette aide. Le porte-parole du groupe Axian souligne que cette intervention n'est qu'un premier pas : « Il s'agit d'un secours d'urgence, mais nous préparons déjà des actions sociales plus vastes pour contribuer à la reconstruction de Toamasina », a-t-il souligné.

