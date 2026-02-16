Madagascar: Evangile de Matthieu - Traduction en langue des signes malgache

Les Témoins de Jéhovah ont présenté samedi dernier à Ivato Soamanandray la traduction de l'Évangile de Matthieu en langue des signes malgache. Cette réalisation s'inscrit dans le projet de traduction de la Bible complète en langue des signes malgache, qui a débuté en juin 2025.

« L'un des plus grands défis pour notre équipe de traducteurs a été de collaborer avec des personnes sourdes de différentes régions afin de parvenir à une traduction précise et claire », selon José Faria Ratsimbazafy, qui supervise le département de la langue des signes malgache des Témoins de Jéhovah à Madagascar.

Gratuit

Au total, près de 1 000 personnes ont assisté à cet événement, qui a été transmis en direct vers des lieux de réunion dans tout le pays. La traduction de cet Évangile de Matthieu en langue des signes peut être consultée ou téléchargée sur jw.org. Il est également possible d'y accéder gratuitement via l'application JW Library développée par les Témoins de Jéhovah, afin que les personnes sourdes puissent étudier la Bible et d'autres sujets en toute autonomie.