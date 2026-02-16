Sénégal/Madagascar: Basket/Qualifications Mondial 2027 - Les expatriés rejoindront directement Dakar

La sélection nationale malgache masculine de basketball, les Ankoay, s'apprête à disputer les qualifications de la Coupe du monde FIBA 2027, prévues du 26 février au 1er mars 2026 à Dakar, au Sénégal. Placée dans le groupe B, Madagascar devra faire face à des adversaires de taille.

Les basketteurs évoluant dans le championnat national ont poursuivi leur préparation à Antananarivo depuis fin janvier, tandis que les expatriés ont été convoqués pour rejoindre directement le groupe dans la capitale sénégalaise. Une option dictée par les contraintes de calendrier et de logistique, mais aussi par la volonté de préserver la fraîcheur physique des joueurs évoluant à l'étranger.

Sur le parquet dakarois, les Ankoay ouvriront le bal le 26 février à 18 h, face aux Léopards de la République démocratique du Congo, une formation réputée pour sa puissance athlétique. Deux jours plus tard, le 28 février à 21 h, Madagascar croisera le fer avec le pays hôte, le Sénégal, porté par son public et une solide expérience des compétitions internationales. Enfin, le 1er mars à 18 h, les Malgaches concluront cette fenêtre contre les Ivoiriens, autre poids lourd du basket-ball africain.

Ces trois rencontres s'annoncent capitales pour la suite de la campagne qualificative. Dans une poule relevée où chaque victoire peut peser lourd, les Ankoay devront faire preuve de rigueur tactique, de discipline défensive et d'une grande solidarité collective. Pour Madagascar, cette campagne 2027 représente bien plus qu'une simple série de matchs. Elle incarne l'ambition, pour la Grande île, de s'installer durablement sur la carte du basket-ball africain.