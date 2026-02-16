Madagascar: Jeux olympiques d'hiver - Mathieu Gravier signe une belle performance à Milano Cortina

Le représentant de Madagascar, Mathieu Gravier, a réalisé une performance encourageante aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Il termine à la 57e place, avec un record personnel.

L'épreuve du slalom géant masculin s'est disputée samedi sur la piste mythique de la Stelvio de Bormio, un tracé réputé pour sa technicité et son exigence, avec 81 skieurs engagés au départ, dont 69 ont été classés à l'issue des deux manches. Au cumul des deux descentes, l'expatrié malgache, Mathieu Gravier, a enregistré un temps total de 2:48.83, avec une première manche bouclée en 1:27.86 et une seconde en 1:20.97, accusant un retard de 23.83 secondes sur le vainqueur de l'épreuve.

Lors de la première manche, Mathieu Gravier a réalisé le 60e temps, avant de montrer une nette amélioration lors de la seconde manche, en signant le 55e temps, ce qui lui a permis de gagner trois places au classement général final, soit une 57e place sur 81 athlètes. Cette performance marque une progression significative pour le skieur malgache sur la scène internationale. En 2022, lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en Chine, Mathieu Gravier n'avait pas terminé sa course.

Plus récemment, aux championnats du monde disputés à Saalbach, en Suisse, il n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale. Sa meilleure référence chronométrique reste toutefois celle réalisée aux championnats du monde 2023 à Courchevel-Méribel, en France, où il avait enregistré un temps de 3:04.45. La médaille d'or est revenue au Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, auteur d'une course solide et régulière, offrant ainsi au Brésil sa première médaille olympique d'hiver de son histoire. Il a devancé les Suisses Marco Odermatt et Loïc Meillard, qui complètent le podium. L'autre athlète malgache, Mia Clerc, est attendue en slalom géant à Cortina.