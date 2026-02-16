Madagascar: Pro League - Disciples FC et Cosfa restent leaders incontestés

La sixième journée du championnat de Madagascar, Pureplay Football League, a offert spectacle et suspense ce week-end. Disciples FC poursuit son parcours sans faute en dominant le COSPN (3-2), tandis qu'Elgeco Plus s'impose de justesse face à Antimo Record (1-0). Dans le Nord, AJESAIA et Cosfa confirment leur solidité, alors que CFFA et AS Sainte-Anne se neutralisent. Une journée riche en buts et en rebondissements qui confirme l'intensité de cette Pro League.

La sixième journée du championnat de Madagascar, Pureplay Football League, s'est déroulée ce week-end avec six rencontres au programme : quatre dans la conférence Sud et deux dans la conférence Nord. À Itaosy, le COSPN a cédé face à Disciples FC sur le score de 3-2. Radokely a ouvert la marque à la 38e minute, avant que Fabrice ne signe un doublé (60e et 66e). Le COSPN a réduit l'écart par Salifa (68e) et Kadrindine (78e), mais les protégés de Mamisoa Razafindrakoto ont tenu bon.

Avec cette sixième victoire consécutive, Disciples FC reste leader incontesté de la conférence Sud. À By-pass, Elgeco Plus a arraché une victoire tardive contre Antimo Record. Après avoir dominé sans concrétiser, les hommes de Careca Rafanomezantsoa ont trouvé la faille à la 83e minute grâce à Manda, opportuniste sur un ballon mal repoussé. « Antimo Record a résisté jusqu'au bout, mais nous avons su profiter de leur petite erreur. Il reste des ajustements à faire, notamment dans la cohésion entre l'attaque et le milieu », a confié le coach d'Elgeco.

De son côté, Rafanomeza, entraîneur d'Antimo Record, a salué la combativité de ses joueurs : « Nous venons de la D2 et affrontons des clubs expérimentés, mais nous sommes prêts à relever le défi ». À Iavoloha, CFFA et AS Sainte-Anne se sont séparés sur un nul (1-1), Marson ayant marqué pour CFFA à la 16e minute, avant l'égalisation de Gauche à la 50e. À Imerintsiatosika, Mama FC et USCAFOOT n'ont pas trouvé le chemin des filets (0-0).

Dans la conférence Nord, AJESAIA s'est imposé face à Fosa Juniors grâce à un but de Nassa à la 43e minute. À Betongolo, Cosfa a confirmé sa solidité en battant Clinique Zanatany 2-0, avec des réalisations de Toky (46e) et Fetra (50e). Cette sixième journée confirme la suprématie de Disciples FC, l'efficacité retrouvée d'Elgeco Plus et la montée en puissance de Cosfa, dans un championnat où chaque point est disputé avec intensité.