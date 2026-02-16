Ile Maurice: La SBM consolide sa gouvernance et renforce ses dispositifs de conformité

Environ six mois après sa reconstitution, le conseil d'administration de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, présidé par Rundheersing Bheenick, fait le point sur ses priorités et les mesures mises en oeuvre pour restaurer la stabilité et renforcer la gouvernance de l'institution. Dans un communiqué émis le 13 février 2026, la banque affirme avoir placé au coeur de son action le rétablissement d'un cadre opérationnel «sûr, sain et responsable», en stricte conformité avec les exigences légales et réglementaires.

Le board souligne avoir lancé des processus pour pourvoir les postes vacants au sein de la haute direction et des fonctions clés. Selon la banque, ces recrutements s'appuient sur des exercices rigoureux de fit-and-proper assessment et le respect scrupuleux des procédures internes et des exigences des régulateurs. Si ces démarches prennent du temps, elles seraient indispensables pour garantir l'intégrité et la pérennité des nominations, ajoute le communiqué.

Parallèlement, la SBM indique avoir accueilli de nouveaux administrateurs disposant d'expertises spécialisées, notamment en technologies de l'information et en gestion des risques digitaux. L'objectif est de renforcer la supervision dans des secteurs jugés critiques pour une banque évoluant dans un environnement de plus en plus numérisé et exposé aux cyber risques.

Contrôles renforcés

Sur le plan des processus internes, le board évoque des efforts visant à améliorer l'efficacité décisionnelle sans compromettre les obligations légales et réglementaires. Il s'agit de concilier rapidité d'exécution et maintien des mécanismes de contrôle et d'équilibre propres à une institution financière.

Le communiqué revient également sur un dossier disciplinaire ayant conduit à la résiliation du contrat de travail de l'ex-CEO, Prem Mungar, avec effet au 2 décembre 2025, à l'issue d'un exercice disciplinaire clôturé le 3 décembre. Après réception d'un avis d'appel de l'intéressé, un comité d'appel indépendant, présidé par Me Nandkishore Ramburn, senior counsel, a été constitué. À la suite de l'audience et de l'examen du rapport, le conseil a informé l'ancien dirigeant que son appel avait été rejeté. La banque insiste sur le respect des principes de justice naturelle et du due process à chaque étape.

Autre élément marquant : la mention d'un jugement de l'Intermediate Court déclarant la banque coupable d'une infraction à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), pour avoir accepté une transaction en espèces dépassant le plafond statutaire. Le conseil reconnaît la gravité de cette décision et réaffirme son engagement à renforcer les dispositifs de conformité et les contrôles internes afin d'assurer une stricte adhésion aux exigences réglementaires à l'avenir.

La SBM indique par ailleurs qu'elle suivra l'évolution des enquêtes en cours menées par la Financial Crimes Commission, notamment celles liées aux affaires dites de Reward Money et de Dhyanavartam Ltd, propriétaire de Maradiva Villas Resort & Spa, aujourd'hui en liquidation volontaire, impliquant certains officiers de la banque.

À travers ce communiqué, le conseil d'administration souhaite projeter une image de rigueur et de transparence dans un contexte où la gouvernance et la conformité restent au coeur des attentes des régulateurs et des parties prenantes.