Togo: Fabre répond aux critiques sur l'appel aux dons

15 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a défendu samedi l'appel à contribution lancé récemment par son parti en direction de ses militants et sympathisants.

Face aux critiques et aux commentaires suscités par cette initiative, l'opposant se montre catégorique : « On appelle les militants, les sympathisants, d'aider le parti à financer ses actes. Alors, quel est le problème ? Je n'en vois pas ! », a-t-il déclaré.

Depuis l'annonce de cette collecte, certains observateurs ont évoqué des tensions de trésorerie et jugé inopportune la communication autour de cette démarche. D'autres estiment pourtant que la contribution financière constitue un fonctionnement normal pour une formation politique.

