Afrique: Accès élargi au marché chinois pour les produits africains

15 Février 2026
Togonews (Lomé)

La Chine a annoncé la mise en place d'un traitement tarifaire zéro pour les importations en provenance des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Cette mesure, qui concerne notamment le Togo, entrera en vigueur le 1er mai 2026, selon les médias d'État chinois.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques sino-africaines. En supprimant les droits de douane, Pékin entend faciliter l'accès des produits africains à son vaste marché intérieur et stimuler les échanges commerciaux bilatéraux.

Parallèlement, la Chine prévoit de poursuivre la négociation et la signature d'accords de partenariat économique conjoint avec les pays africains.

Elle souhaite également élargir davantage l'accès au marché chinois pour les exportations africaines, notamment à travers des mécanismes renforcés tels que le « green channel », un dispositif visant à accélérer les procédures douanières pour certains produits.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de coopération économique et commerciale de la Chine avec l'Afrique, dans un contexte de concurrence accrue pour l'influence économique sur le continent.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.