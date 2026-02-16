Togo: Foncier public - Les maires sommés de respecter la loi

15 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awate, a adressé une correspondance aux maires pour leur rappeler les règles strictes encadrant la gestion des réserves administratives de l'État.

Le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, a adressé une correspondance aux maires pour leur rappeler les règles strictes encadrant la gestion des réserves administratives de l'État.

Après plusieurs mois d'exercice des exécutifs municipaux, le ministre estime nécessaire de recadrer certaines pratiques jugées contraires à la réglementation.

Il ressort en effet que, par le passé, des conseils municipaux ont délibéré, signé des accords ou conclu des conventions portant sur des parcelles relevant des réserves administratives, alors même qu'ils ne disposent d'aucune compétence légale en la matière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Or, conformément à l'article 575 du Code foncier et domanial, les réserves administratives relèvent exclusivement du domaine de l'État. Aucune commune ne peut donc disposer, affecter ou engager une telle parcelle sans autorisation préalable expresse du ministre des Finances et du Budget.

M. Hodabalo rappelle que lorsqu'une collectivité territoriale exprime un besoin foncier pour la réalisation d'équipements socio-collectifs, deux voies sont possibles : l'acquisition d'un terrain auprès d'un propriétaire privé ou l'introduction, par voie hiérarchique, d'une demande d'affectation d'une parcelle relevant d'une réserve administrative auprès du ministre compétent.

Tout contrat, convention ou délibération pris sans cette autorisation préalable est déclaré nul et de nul effet, sans préjudice des responsabilités administratives, civiles ou pénales susceptibles d'être engagées.

Dans sa lettre, le ministre demande aux maires de veiller personnellement au respect strict de ces dispositions, d'en assurer la diffusion auprès des conseillers municipaux et des services techniques communaux, et de s'abstenir de toute initiative foncière non conforme aux textes en vigueur.

Pour les autorités, le respect de ces règles constitue une exigence de sécurité juridique, de bonne gouvernance locale et de préservation du domaine public de l'État.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.